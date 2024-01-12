Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В январе в Алтайском крае ожидаются временные отключения телерадиосигнала

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Перебои будут связаны с профилактическими и иными плановыми работами

В январе в Алтайском крае ожидаются временные отключения телерадиосигнала

Фото: unsplash.com

С 15 по 22 января в Алтайском крае возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщает пресс-служба алтайского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети.

В эти дни на станциях пройдут профилактические и иные плановые работы, ради которых необходимо отключить передающую аппаратуру. Отключения трансляции уже согласовали с вещателями.

Так, отключения в Барнауле возможны 16, 17, 21 и 22 января. В Белокурихе профилактические работы проведут 16 января. В Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Мамонтово, Рубцовске, Степном Озере, Чарышском – 21 и 22 января. В Лебяжьем, Новошипуново отключения возможны 17 января, а в Поспелихе, Сычевке и Табунах – 18 января. Работы в районе Родино состоятся 15 января.

Кроме того, в филиале предупреждают, что часть работ могут отменить или перенести на другое время. Это может быть связано с плохими погодными условиями.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Водитель грузовика сбил ребенка в Барнауле

13.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае будут судить пристава-исполнителя за взятку в 200 тысяч рублей

13.01.2024

 Происшествия

Три человека пострадали при столкновении “Тойоты” и “Жигулей” на Алтае

13.01.2024

 Происшествия

СМИ: Россия будет судиться с Западом из-за планов присвоить ее активы

13.01.2024

 Происшествия

В Новосибирске вторую неделю ищут женщину, пропавшую после смерти матери

13.01.2024

 Интересное

Алтайский край получил необходимые льготникам лекарства

13.01.2024

 Интересное

Не дороже 500 тысяч рублей. Эксперты назвали самые неубиваемые бюджетные авто

13.01.2024

 Интересное

Тело женщины в строительном мешке нашли на востоке Москвы

13.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае задержали курьера мошенников, которые охотятся на пенсионеров

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix