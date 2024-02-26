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В учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю используют новое медицинское оборудование

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В учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю используют новое медицинское оборудование

В рамках централизованной поставки в следственный изолятор №1 был закуплен и установлен флюорографический аппарат, в краевую туберкулезную больницу №12 – биохимический анализатор.

Установленный в СИЗО-1 современный флюорографический рентгенодиагностический аппарат оснащен полноформатным цифровым плоскопанельным приемником. Это позволяет захватывать большие области исследования грудной клетки и обеспечивает высокое разрешение снимка. Также аппарат имеет функцию мультиэнергетичных исследований для диагностики новообразований в легких, которые при обычном обследовании могут остаться незамеченными.

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога укомплектовано профессиональным графическим монитором, на который выводится полученное изображение. Наличие комплекса специализированных цифровых средств помогает быстро и эффективно проводить диагностику снимков осужденных и обеспечивать их сохранность.

В клинико-диагностическую лабораторию КТБ-12 поставлен биохимический анализатор. Он предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований. Современный аппарат может проводить 240 тестов в час. Такая производительность способствует улучшению качества работы клинико-диагностической лаборатории КТБ-12.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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