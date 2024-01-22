В учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю в праздник Крещения Господня прошли богослужения и купания в освященных купелях

Праздничные богослужения с чином великого освящения воды в учреждениях УИС края провели окормляющие их православные священники. На территории исправительных учреждений были сооружены специальные купели, в которые все желающие могли по благочестивой православной традиции совершить погружение.

В ЛИУ-1 в крещенских купаниях приняли участие 15 осужденных. Праздничную службу в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» провел помощник начальника УФСИН России по Алтайскому краю по организации работы с верующими иерей Александр Побединский. В пастырской проповеди он подчеркнул необходимость каждого христианина соблюдать духовную чистоту, жить по Божьим Заповедям.

Отец Александр передал собравшимся в храме осужденным освященные просфоры, освятил воду для питья спецконтингента, окропил молившихся во время праздничной службы и освятил воду в купели возле храма.

Женскую исправительную колонию №6 накануне праздника, в Крещенский Сочельник, посетил настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с Шипуново иерей Игорь Воробьев. В молельной комнате исправительного учреждения он провел службу с водосвятием.

Во всех исправительных колониях г. Рубцовска были сооружены купели для омовения освященной водой. В праздничный день в ИК-5, ИК-9 и ИК-10 смогли совершить погружение более 40 осужденных.

С праздником Крещения поздравил сотрудников и заключенных СИЗО-2 помощник благочинного города Бийска по тюремному служению иерей Дмитрий Камбалин. Он обошел и окропил святой водой помещения всех служб следственного изолятора, а также помещения отряда по хозяйственному обслуживанию и камеры, в которых содержатся несовершеннолетние.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Благодарим за фото Виталия Барабаша

Взято отсюда.

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