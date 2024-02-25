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В удаленных районах началось досрочное голосование на выборах президента России

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В удаленных районах началось досрочное голосование на выборах президента России

В России президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта

В региональных избиркомах заявили, что в регионах Дальневосточного федерального округа началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях на выборах президента России, сообщает ТАСС .

Так, на Камчатке проголосовать досрочно смогут около 30 тыс. человек. Среди них оленеводы, сотрудники метеостанций, смотрители маяков и военнослужащие на удаленных заставах. Для камчатских моряков и рыбаков будут открыты более 120 избирательных участков, в том числе и на подводных лодках, которые несут боевую службу в акватории полуострова и за ее пределами.

В Якутии в ходе досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях планируется охватить 12,9 тыс. избирателей. 25 февраля, возможность проголосовать получат избиратели, находящиеся в труднодоступных и отдаленных местностях в Анабарском и Хангаласском районах. Среди досрочно голосующих – преимущественно старатели, вахтовики, оленеводы и работники метеостанций.

В Хабаровском крае с большим количеством отдаленных населенных пунктов связь есть только по воздуху.

На Чукотке более 4 тыс. избирателей в удаленных труднодоступных районах примут участие в досрочном голосовании.

На Колыме на выборах президента страны смогут досрочно проголосовать около 15 тыс. жителей в труднодоступных и отдаленных территориях, в Амурской области – более 5 тыс. избирателей.

В Приморье для обеспечения досрочного голосования изготовлено 4,4 тыс. избирательных бюллетеней. 

Напомним, что президентские выборы продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года.

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Взято отсюда

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