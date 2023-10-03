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В Уфе шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на 16-м этаже

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Многоэтажка. Окно Фото: pixabay.com

По предварительной информации, маленькую девочку оставили в квартире без присмотра. Правоохранители опрашивают очевидцев и семью ребенка

В Уфе шестилетняя девочка выпала из окна 16-го этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан.

По предварительной информации, трагедия произошла ночью 1 октября. Девочка осталась в квартире без присмотра и выпала из окна балкона.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Опрашиваются очевидцы и семья ребенка, а также исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске семилетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Его с телесными повреждениями доставили в больницу. Предварительно, ребенок находился дома без присмотра взрослых.

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