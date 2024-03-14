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В УФИЦ №1 и №2 КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю осужденным рассказали о Дне православной книги

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В УФИЦ №1 и №2 КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю осужденным рассказали о Дне православной книги

Помощник благочинного города Бийска по тюремному служению иерей Дмитрий Камбалин провел для осужденных к принудительным работам тематические занятия в рамках православной воскресной школы.

Во время бесед священнослужитель рассказал, что дата приурочена к историческому событию: в 1564 году первопечатник Иван Федоров, имеющий сан дьякона, издал первую печатную книгу «Апостол» на Московском печатном дворе. Как праздничная дата 14 марта была установлена в 2009 году и теперь этот торжественный день каждый год упоминается в церковном обиходе.

Отец Дмитрий передал в библиотеку УФИЦ №2 духовную литературу и подшивку журнала «Бийские епархиальные ведомости» за 2023 год. В помещение для нарушителей священник передал Библию, молитвослов и православный календарь.

Также несколько духовных книг были переданы в библиотеку УФИЦ №1.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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