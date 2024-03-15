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В УФИЦ №1 КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю прошло очередное занятие для осужденных из цикла «История одной успешной судьбы»

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В УФИЦ №1 КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю прошло очередное занятие для осужденных из цикла «История одной успешной судьбы»

На прошедшем занятии о своем жизненном успехе рассказала Людмила Анатольевна Шадрина, в прошлом школьный учитель, преподаватель математики в вузе, психолог, офицер в отставке. Открывая встречу, Людмила Анатольевна призналась, что к зданию исправительного центра подходила с трепетом, так как часть ее профессиональной деятельности прошла в Бийской воспитательной колонии, которая располагалась на месте нынешних КП-2 и УФИЦ-1 КП-2.

Сейчас Людмила Анатольевна – практикующий психолог, консультант Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, создатель творческих проектов «Сказкотерапия для взрослых» и «Род, семья и я». Осужденных особенно заинтересовала информация о проекте «Род, семья и я», который помогает человеку понять, почему необходимо знать свою родословную, понимать законы рода.

– Во время встречи собравшиеся с закрытыми глазами прослушали историю, которая была о каждом. Она о том, что при рождении в каждом человеке заложена песчинка «жемчуга» и наша задача вырастить этот «жемчуг», для чего нужно научиться говорить себе: «Я – ценность». А у ценности нет предела, она всегда повышает свою жизненную планку, – рассказала старший инспектор УФИЦ-1 КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю Наталия Кузовлева.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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