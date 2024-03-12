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В УФСИН России по Алтайскому краю состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника УИС и 145-летию образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

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В УФСИН России по Алтайскому краю состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника УИС и 145-летию образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Праздник «Служу России, служу Закону!» прошел в концертном зале «Сибирь» г. Барнаула. Гостями мероприятия стали более 400 человек – Губернатор Алтайского края, председатель Правительства региона Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, руководство краевых министерств и ведомств, представители религиозных конфессий и общественных организаций, сотрудники, работники и ветераны УИС.

Со словами поздравления к собравшимся в зале обратился Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поблагодарил сотрудников УФСИН за службу и успехи в воспитательной работе с гражданами, которые отбывают наказание и готовятся к последующей ресоциализации. Выразил признательность ветеранам службы за сохранение лучших традиций.

С профессиональным праздником личный состав и ветеранов УИС поздравил начальник УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Сергей Герасимов:

– Службу в нашем подразделении несут более четырех тысяч человек – это профессионалы своего дела. Они выполняют важнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка в обществе. Занимаются перевоспитанием осужденных. Оказывают им помощь в адаптации после освобождения из мест лишения свободы. Спасибо нашим сотрудникам за преданную службу, ветеранам – за многолетний добросовестный труд, – отметил Сергей Ермагенович.

В этот день со сцены концертного зала в адрес УФСИН России по Алтайскому краю прозвучало множество слов поздравления. В своих выступлениях гости отметили, что пенитенциарное ведомство является динамично развивающейся структурой. В тесном взаимодействии с государственными и общественными организациями УФСИН региона выполняет важную задачу – помогает осужденным сформировать новую систему ценностей и вернуться в общество законопослушными гражданами.

Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии благословил Сергея Герасимова на служение Отечеству и передал ему в дар икону Рождества Христова с частицей святыни из Вифлеема.

Начальник УФСИН, в свою очередь, выразил Губернатору Алтайского края и другим гостям праздничного мероприятия благодарность за взаимопомощь и поддержку вверенного ему подразделения.

За многолетнюю безупречную службу, усердие и профессионализм сотрудникам и ветеранам УИС были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма Правительства Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного собрания.

Яркими творческими номерами сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравили лучшие коллективы Алтайского края.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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