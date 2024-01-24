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В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз – есть погибшие

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В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз – есть погибшие

Взрыв. Огонь. Фото: pixabay.com

В результате случившегося сгорели несколько автомобилей. Из соседних домов эвакуировали людей, чтобы они не надышались дымом

В столице Монголии Улан-Баторе в районе крупного рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает РИА Новости. Авто отбросило взрывом на 30–40 метров.

После взрыва на месте разгорелся масштабный пожар. По предварительным неофициальным данным, в результате случившегося погибли шесть человек, более десяти доставили в больницы. По данным Mash, число погибших составляет минимум 20 человек.

По словам местных жителей, из-за быстрого распространения пламени загорелись несколько автомобилей и расположенный рядом жилой дом. По некоторым данным, также вспыхнул сам рынок.

Как пишут СМИ, водитель газовоза сообщил, что причиной случившегося могло стать ДТП с другим автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области загорелся угольный терминал. Пострадавших в результате ЧП нет – проведена эвакуация персонала.

Взято отсюда

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