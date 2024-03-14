В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю подвели итоги деятельности за 2023 год

14.03.2024 г. в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю состоялась Коллегия Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по итогам деятельности в 2023 году и задачам на 2024 год.

В работе Коллегии приняли участие представители Правительства Алтайского края, председатель комитета по здравоохранению Алтайского краевого Законодательного Собрания В.А. Лещенко, представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном СобранииА.С. Евстигнеев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском краеА.Г. Осипов, Уполномоченный по правам человека в Алтайском краеА.А. Васильев, ректор Алтайского государственного медицинского университетаИ.И. Шереметьева, руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике АлтайА.В. Миронов, представители прокуратуры Алтайского края, Министерств Алтайского края, а также специалисты Управления и его территориальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Руководитель Управления И.Г. Пащенко представила участникам Коллегии доклад об основных результатах работы Управления, направленной на обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановки в Алтайском крае и эффективной защиты прав потребителей.

В 2023 году проведено 499 плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий,продолжена тенденция к сокращению числа мероприятий по контролюи снижению административной нагрузки на бизнес.

До 2026 года Управление будет осуществлять надзорную деятельность в соответствии с Концепцией совершенствования контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации в декабре 2023 года. Данная Концепция ориентирована на цифровизацию контрольно-надзорных мероприятий, развитие индикаторов риска в качестве основного инструмента контроля, повышение компетентности инспекторов, совершенствование законодательства по государственному контролю.

В рамках Программ профилактики по госсанэпиднадзору и надзору в сфере защиты прав потребителей проведено 14218 профилактических мероприятий.

Для хозяйствующих субъектов проведено 2632 мероприятия по информированию, предоставлено 3658 консультаций, объявлено более 5025 предостережений о нарушении обязательных требований.

Проведено 2862 профилактических визита, в результате которых контролируемым лицам даны разъяснения обязательных требований без принятия мер административного воздействия.

В результате комплексной противоэпидемической и профилактической работы удалось достичь снижения и стабилизации заболеваемостипо 18-ти нозологическим формам, не регистрировались случаи заболевания по 19-ти инфекциям, крупных вспышек заболеваемости не зарегистрировано.

В рамках подчищающей иммунизации против кори привито более 11 тысяч человек (100% от подлежащих).

Управление продолжило участие в реализации федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья», «Чистая вода», «Чистый воздух», «Генеральная уборка».

В рамках национального проекта «Демография» и входящего в его состав федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» приоритетом в работе оставался контроль за школьным питанием. В течение 2022-2023 гг. проводилась оценка фактического питания детей в школах края. По инициативе Управления разработана и утверждена Министерством образования и науки Алтайского края региональная программа «Профилактика ожирения и избыточной массы тела у обучающихся образовательных учреждений» на период до 2026 года, которая направлена на создание системы мер по формированию культуры здорового питания.

В Алтайском крае горячее питание получают более 282 тысяч школьников, охват составил 99,8%.

Организовано взаимодействие с родительским сообществом, которое привлекается для составления примерных меню в школах, а также к рассмотрению обращений, связанных со школьным питанием. В рамках родительского и общественного контроля с участием специалистов Управления, депутатов, представителей предпринимателей в прошедшем году проведено около 1000 совместных мероприятий.

В 2023 году в ходе внеплановых мероприятий и профилактических визитов с лабораторным контролем проверено 1075 школ, получающих субсидию на организацию бесплатного питания (100%), 25 операторов питания и 98 поставщиков пищевых продуктов.

В результате проведенных надзорных и организационных мероприятий за 3 года реализации поручения Президента Российской Федерации в крае в 2 раза сократилось число школ с нарушениями в части несоответствия меню требованиям по сбалансированности питания; соблюдения принципов здорового питания и требований к температуре выдаваемых блюд.

Важным направлением деятельности оставалось участие в организации и проведении летней оздоровительной кампании. При наличии санитарно-эпидемиологических заключений функционировала 861 детская организация, на базе которой отдохнуло более 96 тысяч детей, что на 6 тысяч больше, чем в 2022 году.

Благодаря проведенному комплексу профилактических мероприятий до начала кампании и в период ее проведения, случаев присасывания клещей, а также групповой инфекционной заболеваемости и пищевых отравлений не зарегистрировано.

Продолжена реализация регионального и федерального проектов «Чистая вода». За последние 5 лет программные мероприятия по строительству объектов водоснабжения реализованы в 5-ти муниципальных образованиях. Это позволило достичь целевых показателей доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на уровне 94%, доли городского населения – 99,9%, что на уровне плановых показателей.

Результаты исследований мониторинга качества питьевой воды (около 39 тысяч исследований) внесены в лабораторный модуль Единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора и интегрированы в Интерактивную карту контроля качества питьевой воды в Российской Федерации. Данная информационная система позволяет гражданам получать информацию о качестве питьевой воды в любой точке, приближенной к дому или офису.

В рамках реализации Федерального проекта «Чистый воздух» с 1 сентября 2023 года на территории города Барнаула проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2024 году в целях ликвидации крупных объектов накопленного вреда окружающей среде на жизнь и здоровье граждан и в рамках реализации Федерального проекта «Генеральная уборка» Управление совместно с Управлением Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай и Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края продолжит исполнение полномочия по оценке воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на жизнь и здоровье граждан с подготовкой соответствующего заключения.

Продолжен контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции и продовольственного сырья.

По результатам надзорных мероприятий выявлено 189 партий пищевых продуктов – как отечественного, так и импортного производства, несоответствующих установленным гигиеническим нормативам, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность.

По данным фактам Управлением изъято из реализации около 5 тонн опасной для жизни и здоровья пищевой продукции. За выявленные нарушения должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1,7 млн. рублей.

Важным направлением деятельности являлся федеральный государственный надзор и контроль в области защиты прав потребителей в условиях действующих ограничений.

На постоянной основе проводилось наблюдение за соблюдением обязательных требований в «Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров» за продукцией, подлежащей обязательной маркировке.

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации и приказа Роспотребнадзора от 08.08.2023 № 506 «О проведении внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной продаже табачной и никотинсодержащей продукции»проведенывнеплановые выездные проверки. Проинспектировано почти 11 тысяч пачек табачной продукции; более 700 пачек никотинсодержащей продукции.

В 2023 году стали активно применяться индикаторы риска нарушений обязательных требований, при выявлении которых проводились внеплановые мероприятия по согласованию с прокуратурой. Сегодня этот перечень включает 33 индикатора.

В 2023 году отмечена положительная динамика показателей по участию Управления в судебной защите прав потребителей.

В судах дано 235 заключений по гражданским делам, что на 10% больше, чем в 2022 году. При этом сумма присужденных денежных средств в пользу потребителей возросла на 40% (с 12,8 до 18,4 млн. рублей).

В 2023 году в Управление поступило более 12 тысяч обращений. В структуре обращений наибольшую долю занимали обращения на ненадлежащие условия проживания в жилых домах, на неудовлетворительное качество пищевых продуктов и вопросы по защите прав потребителей в сфере розничной торговли.

В 2023 году Управление продолжало предоставлять государственные услуги. Всего поступило 3703 заявления на предоставление государственных услуг, из них 844 (23%) – через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Две государственные услуги по лицензированию деятельности оказываются полностью в электронном виде.

Основными задачами в 2024 году будут являться:

– исполнение поручений Президента Российской Федерации, определенных в Послании Федеральному Собранию, в рамках делегированных полномочий;

– обеспечение устойчивой и эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санэпидблагополучия, реализация федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья»;

– исполнение мероприятий федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья», «Чистая вода», «Чистый воздух», «Генеральная уборка» и др.;

– повышение качества предоставления государственных услуг и разрешительной деятельности за счет внедрения принципов клиентоцентричности, увеличения доли услуг, оказываемых в электронном виде;

– обеспечение устойчивой стабильной эпидемиологической обстановки на территории Алтайского края, профилактика вакциноуправляемых инфекций;

– продолжение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в рамках осуществления федерального государственного контроля и надзора;

– контроль за проведением летней оздоровительной кампании, подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году, организацией питания детей и подростков;

– формирование эффективной судебной практики по защите прав потребителей;

– осуществление контроля (надзора) за маркировкой товаров средствами идентификации.

Присутствующие на мероприятии представители органов власти отметили положительные результаты взаимодействия с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в части обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в крае и защиты прав потребителей.

В ходе Коллегии сотрудникам службы были вручены заслуженные награды Правительства Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Взято отсюда.

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