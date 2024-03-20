В условиях потепления в столице Алтайского края готовят ливнеприемные колодцы

В связи с активным таянием снега дорожные службы Барнаула предпринимают все меры для недопущения скопления воды на дорогах . Работы по очистке ливнеприемных колодцев и улучшению их пропускной способности начали 6 марта.

Как пояснили в пресс-центре администрации краевой столицы , 18 марта дорожники промыли дождеприемную трубу от дождеприемного колодца до смотрового на пересечении улицы Молодежной и переулка Ядринцева. Сегодня очищать от снега и наледи будут дождеприемные колодцы на улицах Загородной, Партизанской, Куйбышева, Чкалова, Пролетарской, проспекте Красноармейском.

Отметим, что регулярное профилактическое обслуживание таких объектов сотрудники «Автодорстроя» осуществляют на постоянной основе. Дежурные бригады дорожной службы держат ситуацию под контролем. Чтобы максимально разгрузить ливнеприемную систему в период активного таяния снега, зимой снег вывозили на снегоотвалы. Также проводят очистку сельских дорог для предотвращения подтоплений в период потепления. Эти работы уже провели в микрорайоне Восточном, поселках Гоньба и Октябрьский.

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Взято отсюда.

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