В Усть-Чарышскую пристань на Алтае прибыли лодки «Оптимист» для парусной школы

Клуб «5 океанов» подарил алтайским романтикам парусные лодки

Возможно, уже в этом году кто-то из ребят парусной школы станет участником этапа кругосветки

В Усть-Чарышскую Пристань на Алтае прибыли лодки для детской парусной школы. Она была создана на Алтае по задумке Олега Дудкина, священника и путешественника, основателя клуба «5 океанов» и местного батюшки Никандра Речкунова.

Напомним, что прошлым летом Олег Дудкин по благословению своего друга Федора Конюхова приехал на Алтай, чтобы пройти в Крестном ходу к главной алтайской святыне – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери.

В Усть-Чарышкской пристани известный путешественник встретился с школьниками, а те, услышав о морских приключениях, загорелись идеей парусного спорта.

– Все в один голос сказали, что хотят освоить парусное мастерство. Мы хотим привлечь благодетелей, чтобы купить особые лодки, – поделился тогда планами основатель Клуба «5 океанов».

Сказано – сделано. Первая лодка класса «Оптимист» прибыла на Алтай в декабре прошлого года, и сразу же начались занятия по теоретической подготовке. 24 февраля в Усть-Чарышскую Пристань прибыли еще четыре лодки.

– Слава Богу, теперь у нас есть своя маленькая флотилия, – радуется батюшка Никандр. – Любопытно, что когда первая яхточка пришла, я вышел ее встречать с иконой святого Праведника Федора Ушакова, знаменитого русского флотоводца. Говорю: «Встречай, флотилию!». И представьте, вторую дату мы не подгадывали, но лодки пришли 24 февраля, в день рождения Федора Ушакова. Такое вот совпадение.

Программу обучения для ребят разработали профессиональные инструкторы из московской парусной школы «Daleco». Основатель «Daleco» Дмитрий Кузнецов – один из капитанов Клуба «5 океанов». Под его руководством экипаж клуба сейчас завершает двухлетнее плавание вокруг света, одновременно разрабатывается маршрут следующей кругосветной экспедиции под парусом.

Ребята, изучающие парусные премудрости пока теоретически, конечно же, мечтают о морских путешествиях. А они, кстати, не за горами. По словам Олега Дудкина, возможно, уже в этом году кто-то из романтиков Усть- Чарышской парусной школы, которым исполнилось 18 лет, сможет стать участником одного из этапов новой кругосветки.

А в августе команда клуба планирует приехать на Алтай и провести для ребят мастер-класс по яхтингу.

Священник Олег Дудкин – о молитве в океане и будущих парусах в алтайской Усть-Пристани

Взято отсюда

05.03.2024