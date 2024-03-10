В заповеднике на территории Горного Алтая проснулись зимние комары-трихоцериды

Зимний вариант комаров не может причинить вред человеку

В Алтайском заповеднике на территории Горного Алтая проснулись зимние комары-трихоцериды, сообщает “Толк” со ссылкой на рассказ сотрудников охраняемой природной территории Романа Воробьева и Татьяны Клименко.

По их словам, зимний вариант комаров безвреден для человека, ведь у трихоцеридов нет хоботков, и они вообще не едят во взрослом состоянии. Всю энергию зимние комары запасают еще на личиночной стадии, а затем вылетают, спариваются, откладывают яйца и умирают.

В России известны 27 видов комаров-трихоцеридов.

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Взято отсюда