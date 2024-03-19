В заповеднике засняли, как меняется природа Алтая в середине марта

Фото: vk.com/altzapovednik

В регионе по большей части продолжает сохраняться зимняя погода, весна только начинает вступать в свои права и пока ее влияние на природу не так заметно

В Алтайском заповеднике показали, как меняется природа к середине марта. Фото и видео опубликовали в группе учреждения в “Вконтакте” .

В первый месяц весны на территории заповедника еще лежит снежный покров и выпадает снег. При этом дыхание весны уже ощущается.

Температуры постепенно растут и лед на некоторых участках Телецкого озера уже отступает в преддверии прихода большого тепла.

Ранее стало известно, что в алтайском заповеднике орнитологи встретили клеста-еловика. Всего на охраняемой территории орнитологи насчитали более 300 видов птиц.

Взято отсюда.

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