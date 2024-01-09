В Заринске появился Клуб фланкировки

На базе Заринского краеведческого музея с начала года начал свою работу Клуб фланкировки.

Его организатором выступило Алтайское войсковое казачье общество. Вести же занятия в клубе по фланкировке (это комплекс упражнений владения казачьей шашкой и нагайкой нарабатывающих культуру и навык обращения с ними) будет капитан АВКО, подъесаул Ирина Кухтина. Пока занятия будут проводиться только с казачками, но, как сообщили в клубе, позднее на занятия смогут записаться и все желающие.

Фото: Андрей Каспришин

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Взято отсюда.

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