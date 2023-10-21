21.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

СВО
Искусственные коралловые рифы могут заменить потерянные из-за климата кораллы
СВО
Россия инициирует новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
Новости Алтай
Очевидцы: в Барнауле девушка сбила школьника на переходе и уехала
Новости Алтай
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Новости Алтай
В Алтайском крае в аварии с КамАЗом погибла женщина
Новости Алтай
В Барнауле двух наркозакладчиков высадили из такси и задержали

Коллекция категорий

Бизнес215 Новости
Здоровье478 Новости
Новости Алтай2200 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование248 Новости
Общество490 Новости
Объявления82 Новости
Политика464 Новости
Спорт270 Новости
Платим за интересные новости!

В Заринске проводят капремонт в здании скорой и неотложной помощи

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На эти цели выделили 22 миллиона рублей

Фото: unsplash.com

В Заринске с сентября капитально ремонтируют здание скорой и неотложной помощи центральной городской больницы, сообщили в Минстрое Алтайского края.

Здесь восстановят несущую способность конструктивных элементов, изменят планировку, заменят инженерные системы, а также сделают шатровую крышу и утеплят фасад. 

Общая стоимость работ составит больше 22 миллионов рублей. Деньги выделили из регионального бюджета.

Ранее стало известно, что рубцовская горбольница № 2 получит 28 миллионов рублей на ремонт помещений отделения анестезиологии и реанимации. 

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости