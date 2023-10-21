В Заринске проводят капремонт в здании скорой и неотложной помощи
На эти цели выделили 22 миллиона рублей
Фото: unsplash.com
В Заринске с сентября капитально ремонтируют здание скорой и неотложной помощи центральной городской больницы, сообщили в Минстрое Алтайского края.
Здесь восстановят несущую способность конструктивных элементов, изменят планировку, заменят инженерные системы, а также сделают шатровую крышу и утеплят фасад.
Общая стоимость работ составит больше 22 миллионов рублей. Деньги выделили из регионального бюджета.
Ранее стало известно, что рубцовская горбольница № 2 получит 28 миллионов рублей на ремонт помещений отделения анестезиологии и реанимации.
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