Дом, который суд отправил под снос Фото: кадр видео сюжета ГТРК "Алтай", vesti22.tv

Договориться с соседом о выкупе части земли не удалось, в итоге суд постановил снести дом, который признал самовольной постройкой

В Заринске суд принял решение снести приобретенный в ипотеку дом, сообщают “Вести Алтай”.

Дмитрий и Лилия продали машину и квартиру, взяли в ипотеку на 30 лет частный дом. Спустя год после сделки сосед перенес забор, отрезав часть их дома. Он узнал, что границы участков смещены по всей улице на три метра. Оказалось, что “ипотечный” дом частично стоит на его территории.

Председатель комитета по архитектуре и строительству администрации Заринска Олег Климов говорит, что такие несовпадения границ участков сейчас встречаются часто из-за смены системы координат.

“Заказали экспертизу, экспертиза вынесла три решения: либо мы выкупаем часть земли по оценочной стоимости, либо у нас сзади отрезают часть участка такого же размера, либо демонтировать часть дома. И вот суд принял решение демонтировать. Они решили, что это самовольная постройка. Но у нас же есть документы ввода дома в эксплуатацию. Сюда бы никто не прописался. Это дом не наш, это дом банка, как мы можем его вообще демонтировать?” – говорит Дмитрий.

Банк в суде возражал против такого решения. Супруги подали апелляцию.

Ранее “Толк” рассказывал, как бывшая жительница аварийной и уже снесенной барнаульской двухэтажки на ул. Малахова, 37 пытается в судах отстоять свое право на получение альтернативного жилья.

Взято отсюда