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В Заринском районе продолжается работа по установке пожарных извещателей

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В Заринском районе продолжается работа по установке пожарных извещателей

В 2023 году на территории Заринского района произошло 135 пожаров, уничтожено и повреждено 98 строений, погибли 3 человека. Основной причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печи – 17 случаев, нарушение правил использование электрооборудования – 10 случаев, 82 случая – при неосторожном обращении с огнем, 26 – прочие причины.

За минувший год в частном секторе Заринского района было проведено более 1100 подворовых обходов (охват населения – 1664 человека), проведенных совместно с органами социальной защиты, МВД, Росгвардии и работниками Администрации Заринского района.

Фото: Ксения Литвинова

Всего на территории Заринского района в жилых домах уже смонтировано порядка 200 пожарных извещателей, 34 из которых с GSM-модулем, которые в случае опасности передают сигнал на мобильный телефон.

Фото: Ксения Литвинова

Напомним, на сегодняшний день автономный пожарный извещатель является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Его основная задача – звуковым сигналом предупредить, разбудить и таким образом избежать трагедии. Громкость и частота звука у извещателя такова, что он способен разбудить даже крепко спящего человека. Датчик работает от обычной батарейки и находится в режиме ожидания на одном элементе питания до 1 года. Установка автономного пожарного извещателя проста и может быть осуществлена собственными силами.

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Взято отсюда.

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