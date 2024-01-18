реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированного по состоянию на начало января, в течение 2023 года количество зарегистрированных субъектов МСП на территории Заринского района увеличилось на 19 единиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в настоящее время в районе действует 185 субъектов МСП, включая 155 индивидуальных предпринимателей и 30 юридических лиц.

Фото: Ксения Литвинова / Магазин в с. Староглушинка

Наибольшее количество субъектов предпринимательства района осуществляют деятельность в сферах розничной торговли (63 ед.), сельском хозяйстве (36 ед.), строительства (21 ед.).

>

ЛИТВИНОВА Ксения Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай края , новости алтая видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Губернатор Алтайского края принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента в СФО

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе иномарка перевернулась на крышу

18.01.2024

 Новости Алтай

Начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре

18.01.2024

 Новости Алтай

На компьютерном томографе онкодиспансера Рубцовска обследовали первых пациентов

18.01.2024

 Новости Алтай

В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

18.01.2024

 Новости Алтай

Виктор Зобнев: Технопарк «Компонент» строится с опережением графика

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае пройдет чемпионат по радиосвязи

18.01.2024

 Новости Алтай

Вдове погибшего на СВО автора “Уральских пельменей” может перейти долг в 9 млн

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске