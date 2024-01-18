В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированного по состоянию на начало января, в течение 2023 года количество зарегистрированных субъектов МСП на территории Заринского района увеличилось на 19 единиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в настоящее время в районе действует 185 субъектов МСП, включая 155 индивидуальных предпринимателей и 30 юридических лиц.

Фото: Ксения Литвинова / Магазин в с. Староглушинка

Наибольшее количество субъектов предпринимательства района осуществляют деятельность в сферах розничной торговли (63 ед.), сельском хозяйстве (36 ед.), строительства (21 ед.).

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