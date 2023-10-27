Газификация Алтайского края Фото: "Газпром газораспределение Барнаул”

Строительство газопровода позволит подключить к газовым сетям все 690 домовладений микрорайона. Компания получила все необходимые разрешения на проведение работ

В Барнауле в конце октября началось строительство газопровода в микрорайоне Затон, сообщает пресс-служба правительства региона. Работы проводит компания “Газпром газораспределение Барнаул”.

Общая протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов. Это позволит обеспечить техническую возможность для подключения всех 690 домовладений микрорайона.

Гендиректор компании Евгений Григоренко отметил, что это не простой объект.

“На всей территории водоохранная зона, высокие грунтовые воды, поэтому основные работы производятся методом горизонтально направленного бурения. В целом объект не простой. Это еще связано и с большим количеством уже существующих инженерных коммуникаций в самом микрорайоне”, – отметил он.

Проектная документация разработана в полном объеме, все необходимые разрешения на проведение работ получены.

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