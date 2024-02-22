Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Уроженец села Улаган ушел на спецоперацию 19 сентября 2023 года. Военнослужащий был посмертно награжден орденом Мужества

В ходе СВО при исполнении воинского долга 9 февраля погиб 22-летний спортсмен с Алтая Алексей Белеев, сообщает Telegram-канал “Алтай: главные новости”.

Военнослужащий родился в селе Улаган и был старшим сыном в многодетной семье. Он занимался греко-римской борьбой, играл на топшуре, а после окончания колледжа в Горно-Алтайске работал охранником на Сахалине. Родные и близкие отзываются о нем как о талантливом и отзывчивом человеке.

“Алексей был одним из защитников Отечества, он исполнил долг воина ценой своей жизни и навсегда останется для нас примером отваги и мужества, стойкости и героизма”, – сказал глава Улаганского района Айдар Акчин.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб спортсмен и тренер из Алтайского края Владимир Панкратов. Он ушел в зону спецоперации вслед за сыном и умер в госпитале от ранений.

Взято отсюда