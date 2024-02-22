реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В зоне спецоперации погиб 22-летний спортсмен с Алтая

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В зоне спецоперации погиб 22-летний спортсмен с Алтая

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Уроженец села Улаган ушел на спецоперацию 19 сентября 2023 года. Военнослужащий был посмертно награжден орденом Мужества

В ходе СВО при исполнении воинского долга 9 февраля погиб 22-летний спортсмен с Алтая Алексей Белеев, сообщает Telegram-канал “Алтай: главные новости”.

Военнослужащий родился в селе Улаган и был старшим сыном в многодетной семье. Он занимался греко-римской борьбой, играл на топшуре, а после окончания колледжа в Горно-Алтайске работал охранником на Сахалине. Родные и близкие отзываются о нем как о талантливом и отзывчивом человеке.

“Алексей был одним из защитников Отечества, он исполнил долг воина ценой своей жизни и навсегда останется для нас примером отваги и мужества, стойкости и героизма”, – сказал глава Улаганского района Айдар Акчин.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб спортсмен и тренер из Алтайского края Владимир Панкратов. Он ушел в зону спецоперации вслед за сыном и умер в госпитале от ранений.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Сосульки. Наледь. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк" Прошлой ночью по краю…

Узнать больше
Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Узнали у известного агрегатора, как сделать поездку комфортной для всех…

Узнать больше
Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Бесконечный труд приведет к серьезным проблемам Звездное небо ночью /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp