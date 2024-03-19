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В зоне спецоперации погиб 43-летний доброволец с Алтая

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В зоне спецоперации погиб 43-летний доброволец с Алтая

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Мужчина работал на местном предприятии слесарем и трактористом. Когда началась спецоперация, решил пойти на фронт добровольцем

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Республики Алтай Николай Суховерков, сообщает Telegram-канал “Алтай: главные новости”.

В зоне спецоперации погиб 43-летний доброволец с Алтая

Николай Суховерков Фото: t.me/solundar

Николай Суховерков родился 30 ноября 1980 года в селе Ильинка Шебалинского района. После школы работал на предприятии “Оленевод” трактористом и слесарем.

В ноябре 2023 года принял решение добровольно отправиться в зону СВО. 15 февраля 2024 года его жизнь оборвалась во время боевых действий.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб алтайский доброволец Виктор Котков. Он умер при выполнении воинского долга в Донецкой области 21 февраля.

Взято отсюда

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