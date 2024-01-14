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В зоне СВО погиб 21-летний мотострелок из Заринска

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В зоне СВО погиб 21-летний мотострелок из Заринска

Фото: "Новое время"

Есть сведения, что парень попал под артиллерийский обстрел и был смертельно ранен 1 января в Донецкой Народной Республике

В зоне спецоперации погиб житель Заринска Александр Ашков. Ему был всего 21 год. Свои соболезнования родным и близким принес глава города Виктор Азгалдян.

Известно, что 1 января 2024 года в ДНР Александр попал под артиллерийский обстрел и был смертельно ранен.

Александр Ашков родился 22 ноября 2002 года. После школы учился в Алтайском архитектурно-строительном колледже. В декабре 2021 года заключил военный контракт, попал на Украину.

По данным газеты ” Новое время “, парень был оператором мотострелковой роты мотострелкового батальона.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб военнослужащий Игорь Любимов. Он родился в селе Кытманово Алтайского края, учился в Барнауле, служил в Бийске, последние 10 лет проживал в Республике Алтай.

Взято отсюда.

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