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Важен каждый голос. В Бийске молодежь призывает голосовать за скейт-парк

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В Бийске может появиться современный скейт-парк

Важен каждый голос. В Бийске молодежь призывает голосовать за скейт-парк

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев поддержал идею создания скейт-парка Фото: Сергей Кулыгин

В Бийске в 2025 году может появиться профессиональный скейт-парк, но для того, чтобы такой объект украсил город, ему нужно победить в народном голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Старт голосования – 15 марта, он совпадает с выборами президента России.

В конкурсе принимают участие 13 территорий, одной из которых стала зеленая зона, где и могут возвести скейт-парк. Студенты наукограда заинтересованы в том, чтобы уникальный для города объект победил. Обсуждение стратегии голосования прошло на площадке Штаба общественной поддержки. Студенты политехнического университета и других учебных заведений города встретились с руководством Бийска.

В университете яблоку негде упасть – на встречу собрались будущие и нынешние студенты. Они обсуждают, как лучше голосовать за общественные территории Бийска.

Город постепенно меняется в лучшую сторону, и эти перемены происходят благодаря федеральной программе – с 2017 года в Бийске появилось 17 новых благоустроенных территорий. Это парки, скверы – места для прогулок мам с колясками и пенсионеров. А вот где отдыхать молодежи, особенно той, что любит активный отдых – вопрос. Таких мест мало, при этом в Бийске 12 тысяч молодых людей от 14 до 18 лет и 9 тысяч – от 18 до 22.

– Как глава, не могу, конечно, вам рекомендовать или лоббировать за какой парк нужно голосовать, но как житель города, хотел бы попросить проявить активность, чтобы в нашем городе появилось новое современное молодежное пространство, – обратился к собравшимся мэр Бийска Виктор Щигрев.

В каждой семье есть велосипеды, самокаты и скейты, но сейчас в городе есть площадки только для малышей, кататься, отрабатывать трюки негде. Об этом говорят как любители, так и профессионалы. Данил Шишкин, тренер СК «Sportkids» обратил внимание, что детям и подросткам не хватает фигур для занятий скейтбордингом.

– Если взять в пример парк «Строителей» – он в целом не пригоден для катания. Фигуры сделаны из металла, колеса скользят. Было бы здорово, если проголосуют за скейт-парк, который в целом будет хорошим, где ребята будут также приходить, кататься, – говорит тренер.

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев поддержал идею строительства скейт-парка в родном городе. Он изучил опыт других городов совместно с молодежным активом. В частности, общался с ребятами из движения «Уличная классика», работающими в Краснодарском крае.

– Мы консультировались и пришли к выводу, что именно такого – модного, интересного, спортивного объекта, может даже на грани субкультуры со знаком плюс, город Бийск точно достоин, – рассказал Александр Прокопьев.

Студенты собрались в университете, чтобы обсудить вопрос голосвания Фото: Сергей Кулыгин

Скейт-парк может появиться в зеленой зоне вдоль улицы Вали Максимовой. Это самое удобное расположение, ведь добраться до парка смогут не только сами бийчане, но и жители Бийского, Зонального, Смоленского районов. Вот только для этого парку нужно победить в голосовании.

– Чем выше активность, тем больше шансов у того или иного объекта. Я был свидетелем того, как шло голосование за парк «Молодежный». Инициативная группа привлекала друзей, знакомых, волонтеров, в результате в этом году парк «Молодежный» будет построен, – призывает студентов голосовать директор Бийского политехнического института Максим Ленский.

Депутат Александр Прокопьев также отмечает, что активное участие в реализации национальных проектов, в том числе выборов объектов для благоустройства – это возможность заявить о том, каким молодежь видит будущее своего города.

Взято отсюда
14.03.2024

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