ЕГЭ. Экзамен. Школа Фото: ru.freepik.com
В 2024 году при сдаче ЕГЭ и ОГЭ школьников ждет ряд изменений. Основной период для 11-классников начнется 23 мая, для девятиклассников – 21 мая
Для всех школьников Алтайского края 9 января началась третья четверть. Еще немного и выпускники 9-х и 11-х классов приступят к сдаче государственных экзаменов. В какие дни они пройдут и что изменилось, в материале “Толка”.
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Периоды проведения экзаменов в 2024 году
Согласно приказу Министерства просвещения РФ совместно с Рособрнадзором ЕГЭ в 2024 году состоится в три периода:
- досрочный – с 22 марта по 22 апреля,
- основной – с 23 мая по 1 июля,
- дополнительный – с 4 по 23 сентября.
Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный – с 23 апреля по 18 мая, основной – с 21 мая по 2 июля, дополнительный – с 3 по 24 сентября.
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Расписание ЕГЭ в 2024 году
В 2024 году к сдаче государственных экзаменов выпускники приступят уже с 23 мая:
- 23 мая – география, литература и химия;
- 28 мая – русский язык;
- 31 мая – математика базового и профильного уровней;
- 4 июня – обществознание;
- 7 и 8 июня – информатика;
- 10 июня – история и физика;
- 13 июня – биология и письменная часть иностранного языка;
- 17 и 18 июня – устная часть иностранного языка.
С 20 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам.
Все испытания начнутся ровно в 10.00 по местному времени.
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Расписание ОГЭ в 2024 году
Согласно опубликованному документу, сдача ОГЭ в 2024 году во время основного периода пройдет в следующие дни:
- 21 и 22 мая – иностранный язык;
- 27 мая – биология, информатика, химия, обществознание;
- 30 мая – география, история, физика, химия;
- 3 июня – русский язык;
- 6 июня – математика;
- 11 июня – география, информатика, обществознание;
- 14 июня – биология, информатика, литература, физика.
Резервные дни для сдачи ОГЭ определены до 2 июля.
Испытания по всем учебным предметам начнутся в 10.00 по местному времени.
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Что изменится в ЕГЭ в 2024 году
В 2024 году при сдаче ОГЭ и ЕГЭ появилось несколько изменений, которые будут действовать до 2029 года.
Теперь у участников ЕГЭ есть возможность изменить выбранный уровень экзамена по математике с базового на профильный или наоборот. Выпускники прошлых лет смогут изменить перечень учебных предметов, указанных в заявлении об участии в ЕГЭ. Кроме того, писать итоговое испытание они смогут только в резервные дни основного периода.
С нового года сокращены сроки обработки и проверки работ по информатике до двух дней после проведения экзамена. Ранее было четыре.
Военнослужащие, которые проходят службу по призыву или контракту и поступают в военные вузы, смогут подать заявление на сдачу экзаменов по месту несения службы.
Поменялась дополнительная дата проведения итогового сочинения. Согласно новым правилам это будет вторая среда апреля.
Также изменения внесены и в контрольно-измерительные материалы (КИМы) практически по каждому предмету ЕГЭ. Подробнее ознакомиться с ними можно здесь.
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Что изменится в ОГЭ в 2024 году
С этого года у 9-классников появляется возможность проходить итоговое собеседование в дистанционном формате. Дополнительная дата его сдачи изменена на третий понедельник апреля. Также появилось требование о запрете использования средств связи, хранения и передачи информации.
Тем, кто не смог сдать ОГЭ по выбранным предметам в сентябре (на пересдаче), предоставят право изменить предметы для повторного прохождения аттестации в следующем году.
Учащиеся как 9-х, так и 11-х классов смогут подавать заявления об участии в ГИА в дистанционном формате.
Взято отсюда