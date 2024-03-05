Важность репродуктивного здоровья

1 марта состоялась встреча девушек с врачом гинекологом Булганиной О.В. и юношей с врачом андрологом Афанасьевым М.Е. из Краевой детской поликлиники.

Выступающие пояснили, что заботиться о сохранении репродуктивного здоровья подросткам необходимо уже сейчас. Будущее молодого поколения, а значит и будущее всей страны, зависит от того как они относятся к своему здоровью сегодня.

Специалисты провели профилактическую беседу по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, которая дала подросткам знания и навыки для принятия ответственных решений, касающихся своего поведения, а также для построения отношений, основанных на взаимном уважении и гендерном равенстве.

Взято отсюда.

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