Астрология. Гороскоп. Знаки зодиака Фото: pixabay.com

На этой неделе Овнов ждет много энергии, Козерогов – успех в намеченных делах, а Водолеев – много планов и идей, которые вскоре осуществятся

Профессиональный барнаульский астролог Светлана Снеговская рассказала “Толку”, что ждет каждый знак зодиака на неделе с 1 по 7 января.

Овен

Начало года сулит Овнам много энергии, которую необходимо направлять на важные дела. Важно также не упускать возможностей для развития. Не забывайте и об отдыхе.

Телец

Тельцы без дела не останутся. Звезды рекомендуют направить свои силы на реализацию мероприятий, которые способны принести вам удовольствие. Хорошо, если при этом вы не забудете об интересах своих близких.

Близнецы

Для Близнецов этот период будет немного напряженным, вероятно, возникнут неожиданные хлопоты. Не стоит переживать на этот счет, вам будет по силам справиться с любыми задачами.

Стресс. Депрессия. Фото: unsplash.com

Рак

Раки почувствуют себя умиротворенно и безмятежно. Особых усилий для решения возникающих вопросов прикладывать не придется, да и новые альтернативные дела будут сами идти вам в руки.

Лев

Львы почувствуют в себе потенциал, им захочется почувствовать себя на пике новых возможностей. Такое намерение благоприятным образом скажется на рабочих процессах.

Дева

Для Дев неделя будет наполнена новыми событиями и общением. Это время подходит для того, чтобы расширить окружение и познания.

Друзья. Радость. Эмоции Фото: Unsplash.com

Весы

Весы склоны переживать даже из-за мелочей. Пусть такой настрой не останавливает вас при решении важных вопросов. Главное – слушать свою интуицию, она не подведет в нужный момент.

Скорпион

Скорпионам нужно запастись настойчивостью и терпением, отдохнуть на этой неделе удастся не всем представителем этого знака. Забота о себе и своем самочувствие будет очень кстати.

Стрелец

Стрельцам не до отдыха, накопленные дела потребуют реализации. Но вам удастся со всем справиться и успеть насладиться праздничными днями.

Новый год. Семья. Фото: unsplash.com

Козерог

Козероги не будут сидеть сложа руки и найдут для себя занятия. Не сворачивайте с намеченного пути, если что-то задумали, вас ждет успех.

Водолей

Водолеям стоит активно распланировать эту неделю, будет много планов и идей. Приятно, что это для вас окажется вполне осуществимым. Хорошо, если при этом вы еще уделите время близким и друзьям.

Рыбы

Рыбам звезды советуют активно общаться с окружающими, не исключены интересные знакомства. Среди этого обращайте внимание на свое здоровье.

Взято отсюда