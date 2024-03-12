Вакцинация – залог крепкого иммунитета!

На склад АКГУП «Аптеки Алтая» поступил целый ряд вакцин, которые применяются для иммунизации и детей, и взрослых.

Менактра – вакцина для профилактики менингококковых инфекций серогрупп A, C, W, Y, полисахаридная, конъюгированная у детей с 9 месяцев и взрослых до 55 лет.

АДС-М – вакцина против дифтерии и столбняка, с уменьшенным содержанием дифтерийного анатоксина. Применяется для ревакцинации детей старше 6 лет и взрослых через каждые 10 лет.

«КРАСНУХА» – (культуральная живая вакцина) прививка от краснухи. Применение – детям в возрасте от 1 года до 18 лет, женщинам от 18 до 25 лет включительно.

БЦЖ и БЦЖ-М — вакцина против туберкулёза для детей и взрослых.

Вакцина от гепатита В рекомбинантная дрожжевая. Применение – профилактика гепатита В для взрослых и детей.

АКДС – адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у детей.

Вактривир – комбинированная вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита. Вактривир относится к живым культуральным вакцинам, то есть изготовленным на основе ослабленных штаммов вирусов. Применение – иммунизация детей в 1 год и в 6 лет.

Варилрикс – живая аттенуированная (ослабленная) вакцина, предназначенная для профилактики ветряной оспы. Применение – плановая профилактика ветряной оспы с 9 месяцев у лиц ранее не болевших этим заболеванием. А также экстренная профилактика ветряной оспы у лиц, не болевших ветряной оспой и не привитых ранее, находившихся в тесном контакте с больными ветряной оспой (члены семей, врачи, средний и младший медицинский персонал, а также другие лица) в первые 96 часов контакта.

Приглашаем всех жителей г. Барнаула и Алтайского края пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости района алтай ,