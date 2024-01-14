Валерий Леонтьев Фото: @valera_leontiev*

По некоторым данным, гонорар за выступление Леонтьева, которое продлилось менее часа, составил порядка 10 миллионов рублей

Ослабленный после тяжелой болезни певец Валерий Леонтьев вернулся на сцену, сообщила “Комсомольская правда”.

Леонтьев пропал из поля зрения поклонников два года назад. Певец страдал от боли в коленях и находился в своем доме в Майами. Ранее в Сети выяснили, что его дом располагается в элитном районе Coral Gables, где жила американская певица Уитни Хьюстон.

На днях артист выступил на закрытой вечеринке в Дубае.

“На закрытой вечеринке Валерий Яковлевич предстал в узких кожаных брюках. Заметно похудевший, немного пошатывался с непривычки – все-таки перерыв в два года от выступлений. Пел сам, без фонограммы”, – пишет издание.

Гонорар певца за мероприятие, по имеющимся данным, составил около 10 млнрублей. На сцене он пробыл меньше часа.

Валерию Леонтьеву через несколько месяцев исполнится 75 лет. Ранее он перенес две операции — лечил больные колени и сражался с последствиями неудачной пластики (у него не до конца закрывались глаза).

*Cоциальная сеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда