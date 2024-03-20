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Валерий Леонтьев завершил эстрадную карьеру

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Валерий Леонтьев завершил эстрадную карьеру

Директор артиста уточнил, что Леонтьев ушел со сцены уже достаточно давно, просто не объявлял об этом официально

Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения.

“Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет”, — сказал он.

Как уточнил представитель артиста, он ушел со сцены уже достаточно давно, просто не объявлял об этом официально. Он добавил, что певец не планирует никаких прощальных туров или концертов.

Напомним, Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Петь будущий артист начал еще в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.

На большой сцене певец дебют в 1971 году c песней “Карнавал” на региональном конкурсе в Воркуте, заняв второе место.

За свою карьеру артист выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков. Награжден орденами “За заслуги перед Отечеством” IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).

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Взято отсюда

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