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Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

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Он давно не снимался в проектах и шоу из-за возраста

Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Валерий Леонтьев / Кадр из видео / YouTube-канал Валерия Леонтьева

Российский певец Валерий Леонтьев уходит со сцены. Об этом ТАСС заявил концертный директор исполнителя Борис Чигирев.

По словам Чигирева, артист давно не выходил на сцену, но сейчас решил объявить о завершении карьеры официально. Концертный директор добавил, что Леонтьев давно не участвовал в шоу и различных проектах.

Причиной, как отметил Чигирев, является возраст.

Валерию Леонтьеву 75 лет.

Леонтьев известен благодаря таким песням, как “Вернисаж” (совместно с Лаймой Вайкуле), “Дельтаплан”, “Зеленый свет”, “Казанова”.

новости Локтевский

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