Касса. Магазин. Чеки Фото: Виталий Барабаш

Добросовестные компании экономят и заботятся о природе, но некоторые предприниматели хотят просто снизить платежи по налогам

В сфере малого бизнеса Алтайского края сформировалось системное явление, когда предприниматели (или их продавцы) пробивают “липовые” чеки или не отбивают их вовсе ни в каком виде. В числе основных причин – желание снизить базу, с которой нужно платить налоги, или стремление не выйти за пределы требований к системе налогообложения по обороту, считают в региональном управлении налоговой службы. Однако это далеко не всегда имеет отношение к общему тренду не отбивать бумажные чеки – не только в мелкой рознице, но и в крупных сетях.

Экономия, экология и уход от налогов

Сегодня вопрос, нужен ли чек, в той или иной формулировке можно услышать (или увидеть на экранах) и в маленьких магазинах, и в ресторанах, и в крупных торговых сетях.

Но причин или мотивов у этого явления несколько.

Взято отсюда