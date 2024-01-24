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Вам чек нужен?: почему в магазинах перестают выдавать бумагу на кассах

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Вам чек нужен?: почему в магазинах перестают выдавать бумагу на кассах

Касса. Магазин. Чеки Фото: Виталий Барабаш

Добросовестные компании экономят и заботятся о природе, но некоторые предприниматели хотят просто снизить платежи по налогам

В сфере малого бизнеса Алтайского края сформировалось системное явление, когда предприниматели (или их продавцы) пробивают “липовые” чеки или не отбивают их вовсе ни в каком виде. В числе основных причин – желание снизить базу, с которой нужно платить налоги, или стремление не выйти за пределы требований к системе налогообложения по обороту, считают в региональном управлении налоговой службы. Однако это далеко не всегда имеет отношение к общему тренду не отбивать бумажные чеки – не только в мелкой рознице, но и в крупных сетях.

Экономия, экология и уход от налогов

Сегодня вопрос, нужен ли чек, в той или иной формулировке можно услышать (или увидеть на экранах) и в маленьких магазинах, и в ресторанах, и в крупных торговых сетях.

Но причин или мотивов у этого явления несколько.

Взято отсюда

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