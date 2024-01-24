“Вам чек нужен?”: почему в магазинах перестают выдавать “бумагу” на кассах

Фото: Виталий Барабаш

Добросовестные компании экономят и заботятся о природе, но некоторые предприниматели хотят просто снизить платежи по налогам

В сфере малого бизнеса Алтайского края сформировалось системное явление, когда предприниматели (или их продавцы) пробивают “липовые” чеки или не отбивают их вовсе ни в каком виде. В числе основных причин – желание снизить базу, с которой нужно платить налоги, или стремление не выйти за пределы требований к системе налогообложения по обороту, считают в региональном управлении налоговой службы. Однако это далеко не всегда имеет отношение к общему тренду не отбивать бумажные чеки – не только в мелкой рознице, но и в крупных сетях.

Экономия, экология и уход от налогов

Сегодня вопрос, нужен ли чек, в той или иной формулировке можно услышать (или увидеть на экранах) и в маленьких магазинах, и в ресторанах, и в крупных торговых сетях.

Но причин или мотивов у этого явления несколько.

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Причина №1 – экономия . Даже крупные добросовестные продавцы, включая федеральные торговые сети, сегодня интересуются у покупателей, нужен ли им бумажный чек. Такой вопрос можно услышать в “Ленте”, “Пятерочке”, “Марии-Ра” и других магазинах. В цифровом виде приобретение товара у них фиксируется и проходит через кассу, как и у других добросовестных продавцов. Некоторые из них предлагают отправить электронный чек – на электронную почту или сообщением на телефон, привязанные к скидочной карте.

Этот тренд стал набирать обороты в 2022 году как вынужденная реакция на значительное удорожание кассовой ленты и перебои с ее поставкой на фоне санкций. Но продавцы быстро оценили преимущество, особенно с учетом одобрения ФНС – при условии выдачи электронных чеков.

Плюс снижение нагрузки на устройства для печати чека увеличивает срок их работы, писал ТАСС .

Причина №2 – ускорение . Это актуально для крупных сетей, где на кассах скапливаются очереди: невыдача чека позволяет экономить время.

Касса. Магазин. Чеки Фото: Виталий Барабаш

Причина №3 – экология . Например, в X5 Group сообщали , что одна из их стратегических целей – “содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов”, а сеть “Пятерочка” “стремится создавать еще больше возможностей для ведения экологичного образа жизни”. И поэтому она предлагает покупателям, “которые понимают важность бережного отношения к ресурсам и хотят разделять любовь к природе”, отказаться от печатного чека в пользу электронного.

Надпись о вкладе в сбережение природы видят и покупатели “Марии-Ра” на кассах самообслуживания, отказавшись от печати чека.

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Причина №4 – желание сократить налоговые платежи . А вот это уже сфера недобросовестной работы бизнеса вне правового поля, когда продавец не только не пробивает бумажный чек, но и не проводит покупку через онлайн-кассу в принципе (сейчас кассы автоматическим передают данные в ФНС).

Более того, корреспондентам “Толка” на собственном опыте пришлось убедиться, что некоторые предприниматели предоставляют бумажные чеки, которые при проверке оказываются недействительными. То есть данные по ним не отражаются в официальном обороте, доступном для ФНС, они не “бьются”, если с их помощью нужно отчитаться “под отчет”.

Для одного из редакционных проектов мы закупали блюда в заведениях города. Чтобы отчитаться о затратах, мы предоставили в бухгалтерию чеки, которые при проверке оказались “липовыми”, не отраженными в системе.

В региональном управлении ФНС “Толку” подтвердили: такие факты есть и в определенных отраслях малого бизнеса носят системный характер. Речь, в частности, идет о малой торговле (один из примеров – продажа фруктов и овощей), об общепите, об оказании гостиничных услуг в небольших отелях и т. д. Здесь чеки могут либо не предоставлять, либо выдавать поддельные.

“Почему это происходит? Здесь две основных причины. Или собственник таким образом занижает налогооблагаемую базу. Или нерадивые продавцы не пользуются ККТ: либо опять же по указанию предпринимателя, либо по собственному разумению“, – говорит Сергей Юрин, начальник отдела оперативного контроля межрайонной инспекции №14 по Алтайскому краю.

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При этом, рассказал он, бизнес, работающий на упрощенной системе налогообложения (УСН), такими манипуляциями может снижать базу. А те, кто “сидит” на патенте, преследуют и другую цель. Дело в том, что у патентной системы есть ряд ограничений, в том числе по объему оборота в год – например, не больше 60 млн рублей.

“И в результате через ККТ пробивается чеков не больше, чем на эту сумму. Мы понимаем, что торговая точка не перейдет за этот лимит“, – объясняет Сергей Юрин.

Пользуются “добротой”

Законодательство, разумеется, предусматривает наказание за такие нарушения. Однако, согласно закону №248-ФЗ, налоговая служба даже в случае их выявления должна сначала вынести предостережение, затем предупреждение и только потом – в случае если предприниматель не исправится – штраф.

“Административная ответственность в виде штрафа наступает в последнюю очередь. Наши предприниматели это знают и, к сожалению, этим пользуются“, – говорит Сергей Юрин.

Штраф за неприменение ККТ для должностных лиц составляет от 1/4 до 1/2 суммы расчета без ККТ, но не менее 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 3/4 до полной суммы, но не менее 30 тысяч (ст. 14.5 КоАП РФ). Какие бывают чеки и зачем они нужны

В ФНС напоминают: чеки бывают нескольких видов. Основной и самый привычный – кассовый чек, в котором отражены все позиции покупки, данные о продавце. Обязательный элемент современного чека – QR-код.

Есть чек эквайринга – документ, подтверждающий перевод денег с карты покупателя на счет продавца, но и только.

Касса. Магазин. Чеки Фото: Виталий Барабаш

Есть товарные чеки, которые предоставляют предприниматели определенных видов деятельности, например тех, которые позволяют работать на патенте. Кроме того, есть специальные товарно-учетные программы, например в общепите: они выдают не чеки, а документы из таких программ, где должны быть учтены все позиции заказа.

В целом чек – это документ, подтверждающий покупку. Он позволяет вернуть товар, обменять, получить гарантийное обслуживание, защитить свои права при возникновении споров, проконтролировать, все ли позиции товаров отбиты и соответствуют ли они заявленной цене.

Сегодня действительно растет число выданных электронных чеков, но и оборот бумажных по-прежнему высок. Если покупатель хочет проверить их “законность”, то может скачать приложение ФНС “Мои чеки”. Оно после считывания QR-кода показывает, легальный документ или нет. Здесь же можно пожаловаться в ФНС.

Взято отсюда.

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