Вандалы разбили мемориальную доску памяти расстрелянных в селе Алтайского края

Отец Никандр обнаружил повреждение 29 февраля и обратился в полицию

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

В селе Усть-Пристань неизвестные вандалы разбили мемориальную доску расстрелянным в годы Гражданской войны. Об этом сообщает “Банкфакс” со ссылкой на настоятеля храма Иоанна Кронштадтского отца Никандра.

Мемориал находится на месте убийства порядка тысячи человек. Мемориальную доску установили в 2021 году в День памяти жертв политических репрессий. Отец Никандр обнаружил повреждение 29 февраля и обратился в полицию.

Священнослужитель рассказал, что неизвестные с размаху ударили кирпичом по буквам “Любовью и единением спасемся”. Они нанесены по словам завета святого Сергия Радонежского русским людям, которых предупреждал, “что вражда – это кровопролитие, гибель, разрушение всего, на чем стоит мир. И кому-то эти слова стали ненавистны”.

Отец Никандр добавил, что около полугода назад в Усть-Пристани произошел еще один акт вандализма. Тогда подростки повредили бюсты Героев СССР.

Горняк22



Источник