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Ведущая праздников в Горняке

Ванная комната для супергероев: Marka в ТВК “Гранд Арена” дарит мужчинам скидку

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Ванная комната для супергероев: Marka в ТВК "Гранд Арена" дарит мужчинам скидку

Ванная комната / Фото: Магазин Marka

Где купить сантехнику и мебель для ванной, которая будет отвечать всем требованиям по качеству и стилю? Таким вопросом задается практически каждый, кто делает ремонт. А в ТВК “Гранд Арена” знают ответ.

А ответ такой – в отделе Marka*, который расположен на первом этаже торгово-выставочного комплекса, напротив главного входа. Как раз сейчас в честь праздника там проходит акция: -23% на ванны и мебель. Это позволит хорошо сэкономить и спасти семейный бюджет во время ремонта.

“Пул арендаторов огромный. Качественные товары, стильные выставки, где можно все посмотреть, потрогать. Отделы с кафелем, сантехникой и мебелью для ванных комнат – отдельное произведение искусства. Я действительно советую выбирать тут на месте, не по каталогу, не по сайту. Нужно увидеть своими глазами, чтобы понять, подходит это мне? Приятно ли тактильно? Тот ли цвет?” – отметила маркетолог Дарья Шмакова.

Marka – бренд, который существует уже более 20 лет и создает комфортные условия для счастливой жизни людей.

У компании есть собственное производство с европейскими стандартами качества, которые обеспечивают контроль на всех этапах работ.

Marka следит за современными тенденциями и предпочтениями клиентов. А потому предлагает готовые стильные решения для ванной комнаты – ванны и мебель с различным функционалом и стилями.

Здесь вы можете купить:

  • ванны из 100%-ного акрила;
  • гидромассажные ванны;
  • мебель для ванной;
  • душевые уголки, поддоны.

Акция действует с 22 по 26 февраля 2024 года, подробности узнавайте у продавцов-консультантов отдела.

Marka “ВКонтакте” Сайт ТВК “Гранд Арена” Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180 Единый номер 8-800-550-30-13 “ВКонтакте” Сайт

*Marka (“Марка”)

ООО “Неаполь”

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горняк

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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