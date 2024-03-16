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Варенье, джем, повидло: поставки сибирского варенья за границу выросли на 40%

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Варенье, джем, повидло: поставки сибирского варенья за границу выросли на 40%

За границей увеличивается спрос на натуральную качественную продукцию из сибирских ягод

В 2023 году сибирские предприятия экспортировали 1 тыс. 143 тонны джемов и варенья – это на 38% больше чем в 2022 году, сообщает “Сибирское таможенное управление”.

Основными покупателями сибирских сладостей были Казахстан, Монголия и Китай. Всего же товар экспортировался в 21 страну мира, при этом впервые поставки осуществлялись в Объединенные Арабские Эмираты – конфитюры фруктовые и Таджикистан – пастилки и мармелад фруктовые.

Варенье. Фото: “Сибирское таможенное управление”.

В Казахстан преимущественно экспортировали конфитюры фруктовые, повидло и фруктово-ягодные наполнители, в Монголию – повидло, в Китай – варенье. Интересно, что увеличиваются поставки не только варенья из ягод, но и из сосновых шишек.

Варенье. Фото: “Сибирское таможенное управление”.

Больше всего варенья и джемов в прошлом году отправили за границу предприниматели Новосибирской – 353 тонны, Томской – 346,5 тонны, Омской – 212,8 тонны областей и Алтайского края – 189,2 тонны.

“И в России, и за границей увеличивается спрос на натуральную качественную продукцию из сибирских ягод, – отметил Дмитрий Колыханов, заместитель начальника Сибирского таможенного управления. – Это сказывается на развитии местных предприятий и росте выпуска продукции, значительная часть которой не случайно маркируется приставкой «эко» – как безопасная для природы и потребителей. Поэтому не удивительно, если к блинам на Масленицу, которую отмечают во многих странах мира, подадут именно сибирское варенье».

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Взято отсюда

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