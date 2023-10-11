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“Варить лягушку на маленьком огне”: Так о конфликте США и россии еще не говорили

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Госдуме во всю идёт разработка законопроекта по отзыву ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Зачем это нужно и будет ли Россия применять ядерное оружие после отзыва ратификации, объяснил политолог Сергей Марков. Пишет Царьград.

В беседе с Царьградом политолог Сергей Марков заверил, что даже после отзыва ратификации ДВЗЯИ Россия не будет проводить ядерные испытания. Эксперт подчеркнул, что в Кремле официально заявили, что наша страна проведёт испытания исключительно в ответ на действия США. Но вероятность того, что Америка сейчас будет проводить ядерные испытания, невелика.

Это делается руководством страны, для того чтоб подать ещё один сигнал западным элитам, и западному общественному мнению, о том что вы находитесь на опасном пути, и у нас, всё-таки, есть вероятность ядерной войны, – объяснил эксперт.

Марков отметил, что Россия выбрала для отзыва ратификации 2023 год по той причине, что именно сейчас всему миру грозит ядерная война.

На Западе не понимают, что, условно говоря, с нашей стороны это звучит как блеф. Вашингтон склонен полагать, что Россия действительно может ответить ядерным ударом на какие-то “очень резкие и радикальные действия”.

Именно поэтому на Западе принята такая стратегия – варить лягушку на маленьком огне. То есть, эскалация постоянно, мелкими шажками. Вот, чем они занимаются. И считают, что если бы они там полтора года назад приняли решение передать F-16, или Хаймарс, речь идёт об огромном массиве вооружений, то ответом могла бы быть такая несколько истерическая реакция Кремля, и использование тактического ядерного оружия, – объяснил собеседник Царьграда, добавив, что американцы делают всё очень правильно, варя “кремлёвскую” лягушку на медленном огне, ведь тогда никакой реакции в виде тактического ядерного оружия не будет.

Фото: CHRIS KLEPONIS – CNP/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS/GLOBALLOOKPRESS

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