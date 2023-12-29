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Ваши золотые руки и горячие сердца помогают пациентам верить в чудо! Поспелихинские социалисты поздравили медиков с наступающими праздниками

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Ваши золотые руки и горячие сердца помогают пациентам верить в чудо! Поспелихинские социалисты поздравили медиков с наступающими праздниками

Волшебников, посвятивших себя жизнь спасению жизней и здоровья людей, поздравил с наступающим Новым годом помощник депутата АКЗС Евгении Боровиковой Александр Горбачёв. Социалист вручил медсёстрам хирургического отделения районной больницы Наталье Ивановне Голиковой и Ирине Васильевне Карповой благодарственные письма от депутата Государственной Думы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева за старания и знания, мужество и профессионализм, усилия и советы, доброту и понимание.

Днём и ночью, в выходные и праздники наши медики всегда на страже здоровья. Это колоссальный и благородный труд, который не каждому под силу. Пусть Новый год подарит много положительных эмоций, незабываемых событий и ярких впечатлений. Благодарных пациентов и успехов в работе. Здравствуйте всегда!“, – отметил Александр Горбачёв.

Взято отсюда.

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