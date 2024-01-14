Василий Великий: традиции и почему 14 января гадали на будущее по каше

В этот день существовали традиции, которые нельзя было нарушать

13 января, православные верующие чтут память Василия Кесарийского или Василия Великого. Святому приписывают изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв.

По традиции этот день назывался щедрым. Женщины готовили множество блюд, чтобы угостить всех зашедших в гости. Богатый стол символизировал хозяевам достаток на весь год. Популярностью пользовались угощения из свинины как символ благополучия.

Святой Василий считался покровителем свиноводов.

Не обходились в этот день и без каши. Именно по ней гадали на будущее. Так, треснувший горшок с кашей из печи или неудачно приготовленная, например, подгоревшая еда предвещали беду, а вкусная каша – счастье в дом.

Васильев день считали самым удачным временем для предсказания будущего. А чтобы в доме всегда водились деньги, 13 января нужно поставить на стол тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства. Чтобы привлечь добро, следует сделать благие дела: оказать помощь нищим, старикам, вдовам или сиротам.

Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Что нельзя делать 13 января

13 января запрещалось считать мелочь и давать в долг.

Нельзя в этот день садится за стол в черной одежде.

Женщинам нельзя весь день проходить в одном наряде.

Мужчинам в Васильев вечер не советовали ходить неподпоясанными – иначе, по примете, жена изменит.

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Взято отсюда