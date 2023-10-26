Важная победа ВС РФ под Авдеевкой вызвала истерику у ВСУ

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. ВСУ атаковали при помощи дронов российский флаг на вершине террикона на севере Авдеевки, который ВС РФ взяли накануне.



Украинские паблики показали видео, как к FPV дрон приближается к флагам – триколору и красному – и, судя по всему, взрывается.



Всего пару дней назад ВСУ жаловались на дефицит FPV дронов и говорили, что у России их больше.



Очень хорошо, что наш враг такой недалёкий. Этот дрон мог бы стоить жизни нашему бойцу или уничтожить автомобиль. Хорошо, что они потратили его впустую. Важнейшая высота под Авдеевкой в любом случае под нашим контролем.



P. S. С мест сообщают, что знамя сбили, а флаг РФ остался стоять на месте. Пишут “Русские Онлайн”.



Фото: news2.ru

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Автор: vizitka01

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город Горняк