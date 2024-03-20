ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

Почти 83% россиян считают, что президентские выборы в России прошли честно. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМ.

«В этом году рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны, соответствуют волеизъявлению избирателей — 65%. Еще 18% выбрали вариант «Какие-то подтасовки на «местах», возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране», — говорится в данных опроса.

Три четверти граждан России (72%) доверяют результатам прошедших президентских выборов. Полностью доверяют итогам выборов 54% опрошенных. Еще 18% заявили, что скорее доверяют результатам, чем нет.

При этом, по данным ВЦИОМ, не доверяют итогам президентских выборов 13% респондентов. Также не знают об итогах голосования 14% опрошенных, а 1% не знают, что сказать по поводу этого мероприятия.

Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87%.

На момент проведения исследования 85% жителей страны уже ознакомились с итогами голосования.

Участники опроса ответили на вопрос, какие эмоции вызывают у них результаты голосования. Выяснилось, что у тех, кто уже ознакомился с итогами выборов, 42% они вызывают надежду, у 34% — радость, у 21% — воодушевление.

Как сообщало ИА Регнум, ЦИК 18 марта объявил, что за действующего президента России Владимира Путина, баллотировавшегося в качестве самовыдвиженца, проголосовали 87,28%. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, этот показатель оказался рекордным для президентских выборов в России. Явку в 77,44% председатель Центризбиркома также назвала рекордной.

Путин на встрече с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым (КПРФ), Владиславом Даванковым («Новые люди») и Леонидом Слуцким (ЛДПР) заявил, что избирательная кампания прошла цивилизованно и в полном соответствии с законом. Харитонов на выборах набрал 4,31% голосов избирателей, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.

Взято отсюда.

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