ВЦИОМ: каждый шестой опрошенный россиянин посмотрел сериал “Слово пацана”

А слышали о нем 83% россиян

Согласно опросу ВЦИОМ, в котором участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет, к концу декабря 2023 года о сериале “Слово пацана” слышали 83% россиян, а посмотрели или приступили к его просмотру 18%, то есть каждый шестой респондент.

Понравился сериал 80% опрошенных, а наибольший интерес он вызвал у людей в возрасте до 25 лет (посмотрели 40% респондентов) и 25-44 лет (посмотрели 27-28%).

Большинство опрошенных (82%) выступили против идеи запретить сериал к показу. Из тех же, кто не смотрел сериал, но слышал о нем, против запрета высказались 46%, а поддержали запрет 19%.

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Взято отсюда