ВЦИОМ: традиция отмечать старый Новый год в России начинает уходить

В 2009 году старый Новый год праздновали две трети россиян (67%), теперь же – 58%

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса населения о там, как россияне отмечают старый Новый Год:

62% россиян знают о традиции празднования старого Нового года в России, 38% вообще не имеют представления об этом.

В этом году старый Новый год планировали отметить 58% россиян, при этом каждый второй – дома (50%). В 2009 году его праздновали две трети наших сограждан (67%).

65% россиян высказались против того, чтобы сделать старый Новый год официальным выходным днем; четверть – за (27%).

Празднуют старый Новый год преимущественно люди старше 60 лет (66%), с хорошим материальным положением (63%), имеющие среднее специальное (66%) или неполное среднее (70%) образование, жители сел (64%) и активные телезрители (69%). При этом больше всего отмечающих зафиксировано среди жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (64% и 65% соответственно).

Не отмечают старый Новый год в основном молодые россияне до 35 лет (46-48%), люди с неполным высшим и высшим образованием (46%), жители столицы (48%), активные пользователи интернета (53%) и жители Северо-Западного федерального округа (54%).

погода на 14 , погода воронеж ,

Взято отсюда