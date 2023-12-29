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ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян

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Положительно оценили деятельность Путина на посту президента 77,1% респондентов

ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян

Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным на сайте данным, не доверяют главе государства лишь 16,6% опрошенных граждан.

Положительно оценили деятельность Путина на посту президента 77,1% респондентов. Отрицательно высказались значительно меньше – 14,6%.

Как уточнил ВЦИОМ, телефонный опрос проводился с 18 по 24 декабря по случайной выборке. Всего участие приняли 1600 респондентов старше 18 лет.

новости Алтайский

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