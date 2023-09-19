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Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью

ГОРНЯК2201 mins

Евгений Пригожин Фото: vk.com/evgeniy_prigozhin

О том, когда именно была изменена фамилия вдовы, информации нет. Однако первые сведения об этом появились в системе СПАРК 15 сентября

Вдова основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина сменила фамилию и стала Кряжевой, сообщает “Фонтанка.ру”.

Отмечается, что о смене фамилии женщины стало известно 15 сентября. По информации издания, Кряжева – это девичья фамилия жены погибшего бизнесмена.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открыли наследственное дело Пригожина. В качестве даты смерти в реестре указано 23 августа – день крушения его бизнес-джета в Тверской области.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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