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Вдова Шатунова прямо ответила на слухи о романе с немецким манекенщиком

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Юрий Шатунов Фото: vk.com/shatunov.yuriy

После видео, на котором рядом со вдовой был незнакомец, в Сети поползли слухи, что они целовались прямо на концерте в честь Шатунова

После концерта памяти Юры Шатунова в Сети появилось видео, на котором вдова певца Светлана Шатунова танцует и обнимается с высоким мужчиной, пишет “7Дней”.

Позже стало известно, что этим мужчиной был немецкий манекенщик Джулиан Шалк, который снимался в клипе Шатунова на песню “А лето цвета неба”.

Фанаты оказались шокированы тем, что женщина начала отношения с другим через год после смерти мужа. После этого Светлана Шатунова решила объясниться. По ее словам, Шалк – это только близкий друг семьи, поддержка которого во время концерта была ей очень нужна.

“Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер со всеми вами на концерте памяти моего мужа. Не судите – да не судимы будете”, – попросила она.

Напомним, что до этого бывший продюсер “Ласкового мая” Андрей Разин приписывал Шатуновой роман с директором ее мужа Аркадием Кудряшовым. Позже директор опроверг все слухи и назвал Разина больным человеком.

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