Вдове погибшего на СВО автора “Уральских пельменей” может перейти долг в 9 млн

Фото: Свердловский областной студенческий отряд

Долги остались из-за того, что фирма погибшего не закончила строительные работы. Его вдове посоветовали отказаться от положенной по наследству доли в компании супруга

Вдова автора “Уральских пельменей” Игоря Истомина, который погиб на СВО, узнала о долге мужа в 9 млн рублей. Он остался от бизнеса умершего барда – компании “Мастеровой”, занимавшейся строительством, ремонтом и отделкой помещений, сообщает E1.ru .

Бывший заказчик фирмы Истомина подал в суд, требуя взыскать неосновательное обогащение в размере 4 млн рублей, а также неустойку в размере 8,2 млн рублей: предприниматель заключил договор на постройку коттеджа в СНТ “Шишкино” в 2016 году, однако, по словам истца, не закончил работы полностью. Иск был подан после того, как Истомин погиб на СВО.

Иск удовлетворили частично, с компании “Мастеровой” взыскали около 700 тысяч рублей, а также неустойку в размере 8,2 млн рублей. Однако друзья погибшего намерены обратиться в суд с просьбой пересмотреть дело.

При этом юрист и специалист по гражданскому праву Евгений Нуров уверен, что вдове Истомина ничего не грозит: суды редко взыскивают что-то с мертвого человека. Вдове посоветовали отказаться от доли на предприятии “Мастеровой“, и тогда ей не перейдут долги.

Напомним, с бардом Игорем Истоминым простились в Екатеринбурге 18 мая прошлого года. Он погиб в ходе спецоперации еще летом 2022 года, но похоронить его смогли только сейчас. Родные несколько месяцев не знали о судьбе барда. Он втайне от жены и друзей ушел на спецоперацию, сказав, что поехал работать на стройку.

Взято отсюда.

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