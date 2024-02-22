«Вечёрки» побывали в Камне с программой «Береги берега России»

21 февраля в зале каменского районного Дворца культуры при полном аншлаге с большим концертом, посвященным Дню защитника Отечества, выступил ансамбль народной песни «Вечёрки» Государственной филармонии Алтайского края.

«Вечёрки» как профессиональный коллектив под руководством Заслуженного работника культуры России Натальи Бондаревой в начале февраля отметил одиннадцатый день рождения. Свой февральский гастрольный тур ансамбль посвятил российскому воинству, доблести нашего народа.

Фото: Наталья Исаева До Камня «Вечёрки» с программой «Береги берега России» выступили в Белокурихе, Шелаболихе и на родных подмостках в Барнауле. Сегодня артисты выйдут на сцену Панкрушихи.

«В честь Дня защитника Отечества мы дарим вам концертную программу, в которой прозвучат казачьи песни, песни российских композиторов, современные воинские песни», – открыла программу ведущая.

Фото: Наталья Исаева Зрители сразу погрузились в атмосферу патриотического настроя и казачьего задора, задушевного разговора, фольклорного колорита, заданную барнаульским коллективом. Аплодисменты не смолкали – так понравилось каменцам творчество профессиональных артистов. Песни, пляски, фланкировка саблями и нагайками, общение с залом, в какие-то моменты – театрализованное и непосредственное, с приглашением зрительниц в инсценировку музыкальной композиции.

Фото: Наталья Исаева Все номера были исключительно патриотическими, связанными с воинской службой, доблестью и мужеством наших мужчин, будь то казаки или современные бойцы.

«Мы верим, что современные воины ценой своей жизни смогут отразить любую угрозу, чтобы сохранить мир и спокойствие на земле. В народе сложено немало песен о том, как Родину защищать. Такие песни трогают сердца, поднимают силу духа. Многие современные композиторы создают произведения, которые нужны нашему поколению. Особое место занимают песни о великой силе материнской любви к сыновьям», – рассказывала ведущая.

Фото: Наталья Исаева Песни эти не оставили равнодушными и каменцев. Когда лились со сцены слова о молитвах солдатских матерей Богородице, о просьбах сберечь сыновей, зал затихал и плакал. Блестели слезы и на глазах самих певиц.

«Такие программы нам даются нелегко, морально тяжелая тема – война, воинская служба. Мы чувствуем энергетику зала, понимаем, что многих эти песни задевают особенно сильно», – отметила после концерта артистка ансамбля Екатерина Бузина.

«Вечёрки» не заканчивают гастрольные поездки. В марте они отправятся с праздничной программой широкой Масленицы в Белокуриху, Новотырышкино, Кытманово.

«Барнаульцы знают нас, наши программы, привыкли к нашей энергетике. В малых городах и селах нас встречают радушнее. Иногда поначалу настороженно, но к концу концерта все уже с нами на одной волне. В Камне мы не первый раз, бывали здесь два раза летом на праздновании Дня города и Дня России. Сегодня раскачивать зал не приходилось, с первых аккордов зрители подхватили настрой. Тепло принимали, благодарно, за что мы жителям Каменского района очень признательны», – поделились Екатерина Бузина и хормейстер ансамбля Руслан Николаев.

Фото: Наталья Исаева

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Взято отсюда.

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