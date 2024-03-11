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Вечерний выпуск новостей за 11 марта 2024 года

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Вечерний выпуск новостей за 11 марта 2024 года

Смотрите программу «Вести Алтай» на телеканале «Россия 24» по будням в 21.30.

Сегодня в выпуске:

  • Из-за резкого потепления на Алтае появились первые подтопления – в Краснощёковском районе уже откачивают талые воды с огородов;

  • В барнаульском посёлке Власиха сегодня открыли новую современную школу. Первые уроки в ней начнутся уже через неделю;

  • В Солонешенском районе меняют деревянные мосты на бетонные. Они нужны и местным жителям, и гостям района – туристам.

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    Марина Малионова

    Взято отсюда.

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