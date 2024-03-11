Вечерний выпуск новостей за 11 марта 2024 года

Смотрите программу «Вести Алтай» на телеканале «Россия 24» по будням в 21.30.
Сегодня в выпуске:
Из-за резкого потепления на Алтае появились первые подтопления – в Краснощёковском районе уже откачивают талые воды с огородов;
В барнаульском посёлке Власиха сегодня открыли новую современную школу. Первые уроки в ней начнутся уже через неделю;
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Марина Малионова
Взято отсюда.
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