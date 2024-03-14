Артист “зажег” публику, как он это обычно делает на своих выступлениях. По его признанию, ему очень нравится выступать в таких атмосферных залах

13 марта в ресторане “Барнаул” состоялось выступление Алексея Петрухина и его группы “Губерния”. Полный зал, заводная музыка и искрящаяся энергетика сделали этот вечер фееричным для его участников.

По признанию артиста, который также является композитором и автором своих песен, ему приятно видеть, что слушателям они нравятся, они их поют, а также, что на концерты приходит разная публика, и с каждым годом на них все больше мужчин.

Лирические, заводные – в этот вечер прозвучали разные песни, среди которых известный дуэт с Ярославом Сумишевским – “Пластиночка”, а также “Гуси”, “Все будет как надо”, “Берега”, “Вероника Перепелкина” и другие.

Концертом в Барнауле завершился гастрольный тур Алексея Петрухина по Сибири. Следующее выступление у команды состоится 16 марта в Нижнем Новгороде.

Алексей Петрухин родился 1 февраля 1984 года в Казахстане. Мама, руководитель вокального коллектива, стала первым педагогом и наставником будущего артиста. Алексей окончил Волгоградский институт искусств им. П. Серебрякова по специальности “дирижер народного хора”. Затем была учеба в РАМ им. Гнесиных на факультете Сольного народного пения.

С 2006 года выступал в хоре им. Пятницкого, являясь ведущим солистом. Также в дальнейшем был опыт работы в мюзиклах. В 2015 году Петрухин создал свой музыкальный проект – группу “Губерния”, начав сольную карьеру, начал писать свои песни.

Летом 2020 года произошло знакомство с Ярославом Сумишевским, после которого наступил новый этап в творчестве артиста, он вошел в состав продюсерского центра командой Ярослава. Песня “Пластиночка” стала настоящим народным хитом, набрав миллионы просмотров в сети. С этого момента выступлений стало больше, продолжаются гастроли, участие в различных музыкальных проектах.

Алексей Петрухин был женат, у него трое детей.

Взято отсюда